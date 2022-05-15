رئيس جامعة مطروح يبحث التعاون مع الأزهر والكنيسة لمكافحة التطرف

بحث الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك لمحاربة ومكافحة التطرف مع وفد من الأزهر الشريف والكنيسة، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضم الوفد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، والقمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، والأب نوح نبيل راعي كنيسة السيدة العذراء.

زيارة وفد الأزهر والكنيسة لجامعة مطروح

ورحب رئيس جامعة مطروح بوفد الأزهر والكنيسة خلال زيارتهم للجامعة، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تعبر عن مدى عمق المحبة التي تجمع بين نسيج الأمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بالأمن والأمان.

وقال رئيس الجامعة، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك لمكافحة التطرف، ونبذ العنف والتعاون السلمي، مؤكدًا على دور الجامعة التربوي والتثقيفي في تأصيل مفاهيم الوحدة الوطنية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية للقضاء على جذور التطرف.

الخطاب المعتدل ينبذ العنف والتطرف

ودعا وفد الأزهر الشريف لضرورة تأكيد الخطاب الإسلامي الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والإرهاب، ويؤكد على التعايش المشترك، وقبول الآخر، وإعلاء قيم التسامح والتعاون، ومكافحة التعصب والجهل والتطرف.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد الكنيسة على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع الشعب المصري.

جدير بالذكر أن جامعة مطروح تنظم ندوات وورش عمل بالتعاون مع الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف والكنيسة لمكافحة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب، ونشر المفاهيم الصحيحة.