بطريرك الكنيسة الكلدانية يزور شيخ الأزهر: كلنا أخوة في الإنسانية

ذكر إعلام البطريركية الكلدانية، أن الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان في العالم الكلي الطوبى، زار اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

وفد الكنيسة في زيارة شيخ الأزهر

رافق البطريرك الكلداني خلال الزيارة المطران باسيليوس يلدو، المعاون البطريركي الكلداني، ومستشار السفارة العراقية في مصر، لبيب الخضيري، وسيادة والخور أسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والأب سامي الريس، رئيس الإرسالية الكلدانية ببافاريا، بألمانيا.

في البداية، رحب فضيلة الإمام الأكبر بغبطة الكاردينال ساكو، والوفد المرافق له، كما قدم البطريرك الكلداني الشكر لفضيلته على حسن الاستقبال، مشيدًا بمواقفه المنفتحة على الجميع.

الخطاب الديني

وشدد بطريرك الكلدان في العالم على أهمية انتهاج الخط المعتدل في التعليم والخطاب الديني، مؤكدًا أن كلنا أخوة في الإنسانية والوطن، كما جاء في وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع قداسة البابا فرنسيس.

الاعتدال والوسطية واحترام الآخر

ومن جانبه، أكد فضيلة شيخ الأزهر أن الإخلاص الا بالاعتدال والوسطية واحترام الآخر، موضحًا أن المتطرفين لا يمثلون الإسلام ولا المسيحية، كما أن العلاقة الأخوية الصادقة هي وحدها تعزز القرابة بيننا، كما أشاد فضيلة الإمام الأكبر بمواقف قداسة البابا فرنسيس، وحمل البطريرك الكلداني نقل تحيات فضيلته إليه.

وفي الختام، قال غبطة البطريرك ساكو لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: نحن بانتظار زيارتك إلى العراق.