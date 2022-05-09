رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022.. اعرف نتيجة تظلمك

يبحث الكثير ممن تقدموا للحصول على الدعم النقدي، أو من مستفيدي «تكافل وكرامة»، عن رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022، سواء لتقديم شكوى متعلقة ببطاقة الدعم أو الاستفسار أو لمعرفة نتيجة التظلم، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم تخصيص الخط الساخن «19680» لمعرفة نتيجة التقديم على الدعم.

تخصيص رقم خط ساخن لشكاوى تكافل وكرامة

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تخصيص رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022، لينك للاستقبال والرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم النقدي تكافل وكرامة من هنا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن

ـ يمكن للمستخدم من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة «19680»، ثم اتباع التعليمات والضغط على الرقم المختص بخدمات تكافل وكرامة.

- يقوم موظف خدمة العملاء بسؤال المتصل عن الاسم والرقم القومي الخاص بالمستفيد من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

- ثم الدخول بعد ذلك على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة».

- يبلغ موظف خدمة العملاء المستعلم بنتيجة الاستعلام، ويبلغه بنوع البطاقة سواء كانت «تكافل أو كرامة».

- إذا كانت البطاقة متوقفة أو متجمدة، يتم ذكر السبب للشخص المتصل.

- في حال سريان بطاقة الدعم النقدي، يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

صرف الدعم النقدي 15 مايو

وفي هذا السياق، يبدأ مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف مستحقاتهم، بداية من يوم 15 مايو 2022، لتؤكد وزارة التضامن أن شروط صرف الدعم تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون الأسرة المستفيدة من « تكافل» لديها أولاد حتى 18 سنة، ويشترط أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة بالمراحل التعليمية.

- أن يكون الشخص المتقدم لبرنامج «كرامة» يبدأ من 65 عامًا، كما يصرف دعم «كرامة» لمصاب المرض المزمن الذي يعيقه عن العمل.