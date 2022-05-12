موانع الحصول على دعم تكافل وكرامة.. بينها مصروفات المدارس الخاصة

يبحث العديد من الراغبين في الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عن قيمة المصروفات الدراسية التي تمنع الحصول على المساعدة وكذلك موانع صرف الدعم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن دعم «تكافل»، هو مساعدة نقدية مشروطة يتم منحها للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا كما تُمنح للأشخاص الذين ليس لديهم أملاك أو حيازات، فيما خُصص دعم «كرامة»، للمسنين ممن تخطت أعمارهم 65 عامًا، وكذلك ذوي الإعاقة الأكثر من 50%.

أسباب الإقصاء من تكافل وكرامة

ووضعت التضامن الاجتماعي العديد من الموانع لصرف «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة ألا يدفع المستفيد مصروفات مدرسية أكثر من 3 آلاف جنيه في السنة للطفل.

- يشترط عدم ملكية أرض زراعية تزيد مساحتها عن نصف فدان فأكثر، وكذلك اشتراط عدم إيجار فدان أرض زراعية أو أكثر.

- يشترط لاستحقاق الدعم ألا يكون مالكا لأكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة، كما يشترط عدم ملكية عقارات بخلاف سكنه أو محلات تجارية.

- في حالة إذا كان الشخص متلقى الدعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً، يتم استبعاده.

- يمنع دعم تكافل وكرامة عن مالكي المشروعات الخاصة.

- يمنع حال الحصول على المعاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- يمنع استحقاق الدعم لمن يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو الحكومي، وباشتراك تأميني.

ـ إذا كان يعمل الشخص بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، فيتم استبعاده.

ـ إذا كان السفر خارج البلاد بغرض العمل سواء قبل الالتحاق بالبرنامج أو بعده فيتم الاستبعاد من برنامج الدعم.