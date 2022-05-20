ندوة توعوية لطلائع القليوبية عن الأمراض المعاصرة ومخاطر الإدمان

نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، ندوة عن التوعية الصحية عن الأمراض المعاصرة ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية، بمركز شباب مشتهر بإدارة شباب طوخ، وحاضر فى الندوة الدكتورة شيماء محمد حسن رئيس قسم الخدمة النفسية بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

الوقاية من فيروس كورونا

تناولت الندوة الأمراض المعاصرة كفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والنظافة الشخصية وتأثيرها على سلامة الفرد، كما تناولت الندوة الحديث عن مخاطر الإدمان وأثاره المدمرة على سلامة الفرد الجسدية والنفسية والاجتماعية، وطرق الوقاية من الإدمان بالاتجاه إلى ممارسة العادات الصحية السليمة وممارسة الرياضة.

وكذلك شغل أوقات الفراغ بممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والقراءة والاطلاع كما تناولت الندوة توعية الطلائع بالعادات الغذائية السليمة وعدم الإفراط في تناول الأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة لما لها من آثار سلبية مدمرة.

رفع مستوي التثقيف الصحي

وتهدف الندوة أيضا إلى رفع مستوى التثقيف الصحى لدى الطلائع، والتعرف على بعض السلوكيات والعادات الصحية السليمة، وكذلك أهمية النظافة الشخصية والبعد وعدم الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة لبناء الفرد صحيا ونفسيا واجتماعيا.

كما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أهمية الندوات التثقيفية للنشء والشباب، والتي تأتي ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفع درجة الوعي لدى الطلائع والشباب.

دور الدولة في إدارة الأزمات والمخاطر لمواجهة فيروس كورونا

في سياق آخر، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، البرنامج الرابع للتعليم المدني الموحد تحت عنوان دور الدولة في إدارة الأزمات والمخاطر لمواجهة فيرس كورونا، وذلك بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة بنها، بحضور 100 مشارك من طلائع شباب البرلمان.

حاضر في اللقاء الدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية، وتناول عدة محاور أساسية منها التعريف بمرض كورونا، وطريقة العدوى، والأعراض، وأيضا اللقاحات المختلفة والمتنوعة التي توصل لها العالم بعد حدوث تلك الجائحة العالمية، وبروتوكولات العلاج والوقاية، والتعرف على الوضع الحالي.

كما أضاف ثابت أيضا توضيح وتعريف للسلالات المختلفة والجديدة من الفيروس ومدى الاختلاف ما بينهم من حيث الأعراض وشدة تأثيره على الجسم والجهاز المناعي كيفية الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الشباب الصحي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ببعض السلوكيات والعادات الصحية السليمة، واستخدام الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط إلى أهمية الندوات التوعوية الصحية للنشء والشباب، التي تأتي برعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.