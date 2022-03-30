قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بمراكز شباب القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، تنظيم فعاليات القافله التعليميه لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية لمدارس مبادرة «حياة كريمة»، تحت شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل».

البداية في طوخ وشبين القناطر

وتُنظم القوافل على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين بمدارس (طحانوب الثانوية المشتركة، وطحانوب الإعدادية المشتركة، ونوي الثانوية المشتركة، ونوي للتعليم الأساسي بنادي شباب طوخ بمدينه طوخ، وقاعة كازابلانكا بمدينه شبين القناطر)، وذلك وفق الجداول التالية:

مواجهة الدروس الخصوصية

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية تهتم بالنشء والشباب في جميع المجالات، وليس على المستوي الرياضي فقط، إذ تهتم بمستقبلهم التعليمي والدراسي، وهذه القوافل دورها الحد من الدروس الخصوصية.

قضايا مجتمعية

وفي وقت سابق، ناقش الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مع مسؤولي البرلمان بالإدارات الفرعية لبرلمان الشباب والطلائع لتأهيل جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، حيث يصبح مقرا دائما لأعضاء البرلمان لانعقاد الجلسات البرلمانية، إضافة إلى إعداد مقر في كل إدارة فرعية، بواقع 8 مراكز شبابية لعمل ورش عمل للشباب لعرض مشاكلهم، وجلسات برلمانية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ جلسات محاكاة تتناول العديد من القضايا المجتمعية الشائكة الهامة، ومنها على سبيل المثال تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد، والتغيرات المناخية، وقمة المناخ.