الأحد.. مؤتمر صحفي لغرفة السياحة لاستعراض نتائج موسم العمرة

تعقد غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، مؤتمرًا صحفيًا، الأحد المقبل؛ لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة الماضي، الذي تم تنظيمه بعد توقف نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن المؤتمر سيستعرض الدور الهام الذي تقدمه البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وآلية عملها وكيفية التعامل من خلالها من قبل المواطنين، بعد صدور قرار جمهوري بإنشائها؛ لضبط وتنظيم رحلات العمرة.

الرد على حملات التشكيك في جدوى البوابة

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن المؤتمر الصحفي الذي ستنظمه الغرفة سيحمل ردود حاسمة لجميع من شكك في جدوى وجود بوابة يتم من خلالها تنظيم برامج العمرة، وأيضا كافة تأشيرات السفر للخارج لاسيما بعد الخروقات التي قام بها بعض السماسرة والوسطاء في تنظيم رحلات عمرة للمواطنين هذا العام بالتحايل على قانون إنشاء البوابة، الذي قصر تنظيم كافة رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن البوابة المصرية للعمرة حمت المواطنين المصريين هذا العام من التعرض للنصب هذا العام، لافتا إلى أن كافة رحلات العمرة التي تم تنظيمها بطريقة شرعية من خلال البوابة ومن قبل شركات السياحة لم تشهد أية مشكلات، في مقابل حدوث حالات نصب ومشاكل عديدة تعرض لها مواطنون جراء تعاملهم مع سماسرة ووسطاء لتنظيم رحلات عمرة لهم بطريقة مخالفة لقانون إنشاء البوابة.

خسارة 500 مليون جنيه

وكان ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن تنظيم السماسرة والوسطاء رحلات عمرة لأكثر من 150 ألف مواطن، بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بالمخالفة للقانون المصري الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة، تسبب في خسارة الموازنة العامة للدولة لأكثر من 500 مليون جنيه قيمة رسوم البوابة عن تلك الرحلات.