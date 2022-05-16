7 معالم لموسم العمرة الأخير.. أهمها زيادة الأسعار وقلة الأعداد

شهد موسم العمرة الذى انتهى رسميا بالنسبة لشركات السياحة يوم 11 مايو الجارى بعودة أخر معتمر مصرى من السعودية، العديد من الظواهر التى تحدث هذا العام للمرة الأولى، وتمثلت تلك الظواهر فى ان موسم العمرة الحالى كان الأقل من حيث عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة بشكل رسمى خلاله، كما أن موسم العمرة المنقضى شهد أعلى معدل لأسعار برامج العمرة خلال السنوات الماضية.

1383 شركة سياحة نظمت رحلات العمرة هذا العام

«الوطن» ترصد فى النقاط التالية أبرز مظاهر موسم العمرة لهذا العام والتى جاءت على النحو التالي:

1 - عدد شركات السياحة التى نظمت رحلات العمرة لهذا العام بلغ نحو 1383 شركة.

2 - 60 ألف معتمر مصرى أدوا العمرة من خلال شركات السياحة وهو أقل عدد للمعتمرين المصريين خلال السنوات الماضية.

3 - موسم العمرة إقتصر على 3 أشهر فقط هى أشهر «رجب وشعبان ورمضان».

4 - 20 ألف تأشيرة عمرة تم تخصيصها لكل شهر من الأشهر الـ 3.

5 - تم تخصيص نحو 45 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة تم تقسيمهم على أشهر رجب وشعبان ورمضان بواقع 15 تأشيرة بكل شهر.

أسعار برامج العمرة كانت الأعلى هذا العام

6- شهدت أسعار بعض بربامج العمرة زيادة 100% خلال شهرى شعبان ورجب بالمقارنة بذات الشهرين العام الماضي.

وكان ناصر تركى عضو اللجنة العليا التابعة لوزارة السياحة والأثار قد أكد فى تصريح خاص لـ«الوطن» إن تنظيم السماسرة والوسطاء رحلات عمرة لأكثر من 150 ألف مواطن بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بالمخالفة للقانون المصري الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة، تسبب في خسارة الموازنة العامة للدولة لأكثر من 500 مليون جنيه قيمة رسوم البوابة عن تلك الرحلات، فضلا عن عشرات الملايين الأخرى حصيلة مصلحة الضرائب حال تنظيم تلك الرحلات من خلال شركات السياحة.