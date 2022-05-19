مخرج فيلم واحد تاني: أحترم النقد.. ولا أحب مشاهدة أعمالي

قال محمد شاكر خضير، مخرج فيلم واحد تاني، إن فيلم «واحد تانى» استغرق إعداده وتصويره عام ونصف العام، وكان سعيدًا بالعمل مع أحمد حلمى كونه دقيق جدًا في كل شئ وأعماله وملتزم بما يقدمه لجمهوره، معقبًا: «بيعطي للعمل روح إيجابية من أول لآخر يوم تصوير».

«خضير»: لم أتوقع نجاح العمل بهذا الشكل

وأضاف «خضير» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «بحب السيما»، والمذاع على راديو «ميجا أف أم»، ويقدمه شريف نور الدين، أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الشكل، موضحًا أن جمهور الفنان الكبير أحمد حلمي شاهدوا العمل وسعدوا به كثيرًا، مشددًا: «جمهور كبير أتفرج على العمل واتبسط بالفيلم، وإيرادات الفيلم كانت هايلة جدًا وكلنا سعداء جدا بيها».

خضير: أضع النقد كله في الاعتبار ولكن بعقل وحكمة

وعن الانتقادات الموجهة للفيلم، فاستطرد: «احترم جدًا كل النقد وأضعه في الاعتبار ولكن بعقل وحكمة، ولا استطيع أن أقول أني أعرف الـfeedback في أي عمل من السوشيال ميديا فقط، ولكني ألجا للجمهور والشارع، ولا أحب مشاهدة أعمالي إلا بعد نسيانها».

واختتم قائلًا: «هناك مقاييس معينة يجب أن تتوافر في أي عمل أوافق عليه وأدخل تحدي بيني وبين العمل اللي بشتغل فيه، و بعد مسلسل (لا تطفئ الشمس) أخذت راحة كبيرة ووعدت نفسي أن أرجع للسينما مرة أخرى».