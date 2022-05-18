بطل فيلم «أوقات فراغ» للجمهور: «أنا بقيت كئيب وبروح لدكاترة»

أعلن الفنان الشاب أحمد الحداد، أحد أبطال فيلم «أوقات فراغ» إصابته بمرض الاكتئاب، وذلك عبر منشور له عبر «فيسبوك»، إذ كتب: «بنتشقلب عشان يادوب نرتاح ونفسيا نستقر بس بيفضل الاكتئاب مغناطيس أسود بيشدك لأعماق الحزن وينقسموا صحابك أو اللي بيتعاملوا معاك لنوعين».

وأضاف: «نوع بيبعد عنك وبيتحاشاك لإنه سعيد جدا ويا حرام اكتئاب قرمط اللي هيعكر مزاجه ونوع بيعلي على حزنك وبتكونوا غصب عنك ودون أن تدري نادي المكتئبين ولا شيء يعكر مزاج سيادتي ورد بيضحك بره الڤازة الورد فتح للحلوين».

أحمد الحداد: «أنا دلوقتي باروح لدكاترة»

وتابع: «وغيرها كلها كلمات قلتها زمان في الزمن البائد.. وكانوا بيتريقوا عليا (الناس العميقة) عشان ساذج ومتفائل.. أنا دلوقتي باروح لدكاترة وبتعالج من الاكتئاب.. بقيت كئيب بالنسبة لنفس الناس الشخص اللي ع اليمين في الصورة هو اللي يمثلني.. وعمري ما قصدت في أي post أني أكسب تعاطف حد أو أصعب على حد الكلام ده بيتكتب لوحده وأنا في خيالي الشخص اللي ولا شيء يعكر مزاج سيادته».

وكانت بداية الحداد عام 2006 بفيلم «أوقات فراغ» مع كل من أحمد حاتم، راندا البحيري، عمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيري، صفا تاج الدين، سلوى محمد علي، خليل مرسي، لمياء الأمير، حنان يوسف، طارق التلمساني، محمد أبو داوود.

أعمال أحمد الحداد

وشارك أحمد الحداد في 11 عمل فني بين السينما والمسرح والدراما، من بينهم فيلم «الغابة» مع أحمد عزمي وباسم سمرة وإسعاد يونس، مسلسل «دوران شبرا» مع كل من هيثم أحمد زكي، زكي فطين عبد الوهاب، دلال عبد العزيز، أحمد عزمي، وكانت آخر أعماله فيلم «ريموت كنترول» مع عهدي صادق وبيومي فؤاد.