Displaced.. فيلم وثائقي يجسد أزمة لاجئي أوكرانيا ويبحث عن التمويل بـ«كان»

تشارك المخرجة الأوكرانية أولها زوربا، المنتجة داريا باسل في فيلم وثائقي عن أزمة اللاجئين في أوكرانيا بعنوان «Displaced»، وذلك بعد تعاونهما الأخير في فيلم «Outside»، والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان «CPH: DOX» للأفلام الوثائقية، إذ تتواجد المنتجة حاليا في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي.

الفيلم عن لاجئي أوكرانيا يعتمد على لقطات حقيقية

وبدأت المخرجة أولها زوربا تصوير فيلمها بعد فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، إذ التقطت صور ومقاطع فيديو لآلاف من سكان كييف الذين توافدوا على محطة السكك الحديدية بالعاصمة من أجل الأمان.

بينما كشفت المنتجة داريا باسل إن المخرجة ما زالت تعمل على المادة التسجيلية الخاصة بالفيلم: «إنها الآن في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وموقع قتال عنيف في الأسابيع الأخيرة، المادة التسجيلية قوية جدًا، حتى أنني لم أتمكن من مشاهدتها أكثر من مرة واحدة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

داريا باسل تبحث عن تمويل لفيلمها في كان

تبحث «باسل» الموجودة في مهرجان كان السينمائي المقام حاليا، كجزء من مبادرة تحت عنوان «المنتجون الأوكرانيون تحت دائرة الضوء»، عن التمويل وشركاء الإنتاج المشترك المحتملين ووكلاء المبيعات المستعدين للانضمام إلى المشروع في مراحل تطوير الفيلم المبكرة.

وعن تواجدها في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، أوضحت «باسل»: «التواجد في مدينة كان هو إمكانية للدفاع عن بلدنا والتحدث أكثر عن أوكرانيا، وشرح سبب دعوتنا لإعطاء مساحة أكبر للأصوات الأوكرانية».

وقالت المنتجة الأوكرانية: «لا يمكننا أن نكون مجرد صناع أفلام في الوقت الحالي، كلنا مواطنون في المقام الأول، انضم الكثير من صانعي الأفلام إلى الجيش وهم يقاتلون على الخطوط الأمامية الآن.. أصبح بعضهم لاجئين وأجبروا على مغادرة البلاد، بعضهم متطوع وليس لديهم الوقت لصنع الأفلام».