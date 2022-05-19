منة فضالي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

أعلنت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» تعرض والدتها لأزمة صحية، إلا أنها حرصت على حضور العرض الأول لفيلم «فارس» وهي تتكأ على عكاز.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة: «أمي كانت معايا إمبارح، وجنبي بتتفرج علي الفيلم، وتعبانة، بس مرديتش تسبني لوحدي حتى وهي عيانة وبعكاز، ربنا يخليكي ليا يا ماما وميحرمنيش منك أبدًا، ويديكي الصحة ودائمًا جنبي وفي حياتي، أنا إذا بنجح، بنجح بدعاكي ليا».

عرض فيلم فارس

فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي وصلاح عبد الله وإيمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «فارس» الذي ينتمي إلى منطقة شعبية وتنشأ بينه وبين إحدى رجال الأعمال العديد من الصراعات التي تتسبب في العديد من مشاهد العنف والضرب والذي ينتج عنه جريمة قتل تكون محور الأحداث.

أحمد زاهر يروج لفيلم فارس

وروج الفنان أحمد زاهر علي الترويج للفيلم قبل عرضه بعدة أسابيع، إذ نشر «البوستر» الرسمي للعمل وعلق عليه قائلًا: «البوستر الرسمي لفيلم فارس إن شاء الله في كل دور العرض السينمائي في مصر وكل الوطن العربي، يا رب التوفيق والنجاح من عندك يارب».

ويعد فيلم فارس أول عمل يجمع أحمد زاهر وابنته ملك التي تجسد دور شقيقتة «سماح» والتي تعمل خادمة لدى رجل الأعمال الذي تنشأ بينه وبين فارس صراعات بعد تعرض شقيقته لمحاولة اغتصاب أثناء تواجدها لديهم في الفيلا.