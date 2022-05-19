برسالة لـ أحمد زاهر.. منة فضالي تشيد بفيلم «فارس»: مبروك يا أخويا زي العسل

أشادت الفنانة منة فضالي، بفيلم «فارس»، الذي أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر، بعد طرحه أمس حاليا في دور العرض السينمائية، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك أخويا وصاحب عمري، فيلم فارس زي العسل، مبروك نجاحك، ومبروك لكل فريق العمل، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤالف حسام موسي».

منة فضالى تهنئ أحمد زاهر

أرفقت منة فضالي، مع تهنئتها الخاصة بالفيلم، صورة لها مع أحمد زاهر، من العرض الخاص، إذ حرصت على حضور الفيلم، مع مجموعة من أبطال العمل، وعبرت عن سعادتها بالتجربة الأولى له، إذ تشارك أيضا، في أحداث فيلم «فارس» من خلال تجسيد دور«مها»، مؤكدة أنه دور جريء ومفاجأة لجمهورها.

حكاية فيلم «فارس»

تدور أحداث فيلم «فارس»، في إطار تشويقي، معتمدا على الأكشن، حول الشاب «فارس» الذي يجسد دوره أحمد زاهر، الذي ينتمي لأسرة بسيطة بإحدى المناطق الشعبية، وتضعة الظروف في مواجهة رجل أعمال مستبد يدعى «رشيد السويفي»، الذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، وتنشأ بينهما صراعات عديدة، تصل إلى حدد الاعتداء بالضرب والمطاردات.

ويشارك في بطولة الفيلم إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

منافسة مع 3 أفلام في السينما

يعتبر فيلم «فارس» التجربة الأولى المطلقة للفنان أحمد زاهر في عالم السينما، إذ استطاع أن يخطف أنظار الجمهور، من خلال العرض الأول بالسينما، وينافس بدور العرض 3 أفلام منهم فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، فيلم «العنكبوت» بطولة منى زكي وأحمد السقا، وفيلم «زومبي» بطولة على ربيع.