أول تعليق من أنغام بعد أزمتها الصحية

وجهت المطربة أنغام، الشكر لجمهورها ومحبيها، وجميع من ساندها بالدعاء في أزمتها الصحية، خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

تعرض أنغام لأزمة صحية

تعرضت أنغام منذ أيام لأزمة صحية، إذ خضعت لعمليتين جراحيتين، الأولى في الكتف والثانية في الرسغ على يد أحد الجراحين المصريين العالميين، وتمكث أنغام حاليا في فترة نقاهة بمنزلها لتبدأ بعد أسبوعين رحلة العلاج الطبيعي.

وكان آخر ظهور للفنانة أنغام، خلال حفلها بالكويت ضمن حفلات موسم عيد الفطر، الذي رفع شعار كامل العدد.

لوحة باهتة

طرحت أنغام مؤخرا، أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وجاءت كلمات أغنية لوحة باهتة كالتالي:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش