7 تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن المنتدبين في امتحانات الدبلومات الفنية

وجهت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة للمنتدبين في امتحانات الدبلومات الفنية 2022، والتي من المقرر أن تبدأ السبت 28 مايو، لطلاب جميع أنواع التخصصات الفندقية والزراعية والتجارية والصناعية.

التأكد من عدد كراسات الإجابة وفرزها

وقالت الإدارة العامة للامتحانات في الخطاب المرسل، إنه يتعين على ملاحظ اللجنة عدم السماح للطالب بمغادرة اللجنة إلا بعد التأكد من عدد كراسات الإجابة وفرزها، وتطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 159 وبشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة يراعي الآتي:-

- لا يرخص للعاملين بمدارس الوزارة وفروعها بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من الرئيس المختص بأن العامل قد انتهى من جميع أعمال الامتحانات التي كلف بها.

موافقة كتابية من لجنة الإدارة بالاعتذار عن الامتحان

- إذا اقتضت اعتبارات قوية الاعتذار عن العمل في الامتحانات يتبع كالآتي:-

- يقدم العامل اعتذار كتابيا إلى لجنة الإدارة بحسب الأحوال مبنيا به الأسباب التي تحول بينه وبين الاشتراك في أعمال الامتحانات.

- لا يعتبر الاعتذار مقبولا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من لجنة الإدارة المختصة بالامتحان.

قومسيون طبي للكشف

- إذا كان الاعتذار بسبب المرض يقوم رئيس لجنة سير الامتحان أو رئيس لجنة تقدير الدرجات بإخطار الرئيس المباشر للمعتذر، لإحالته إلى القومسيون الطبي للكشف عليه وإخطار لجنة الإدارة المختصة بنتيجة الكشف الطبي.

- في حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول تطبق القواعد الآتية بالنسبة للمتخلف.

- اعتبار المتخلف متقطعا عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.

- خفض الدرجات المخصصة لعنصري الانضباط ومدى تحمل المسئولية في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي للمتخلف.