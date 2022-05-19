«تعليم الجيزة»: أكثر من 62 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى بالجيزة، أن مدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» الفصل الدراسى الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2021-2022.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه من المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 وتنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية بلغ 62196

وأكد وكيل الوزارة، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات «20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي» تم توزيعهم على 223 لجنة.

ونوه «سلومة» إلى أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب من «14 - 16» طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأوضح «سلومة» أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان بشكل فوري، وتم تخصص عدد (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال وعدد 21 استراحة للسيدات كاملة التجهيزات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

توافر خدمتي معاونة لكل استراحة للعمل

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر خدمتي معاونة لكل استراحة، للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد «سلومة» على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً، كما شدد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.