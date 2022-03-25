تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2022.. تنتهي 9 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة فضلاً عن توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي 2022

- يعقد يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الأحد 29 مايو المقبل امتحان مادة مشروعات صناعية صغيرة والفيزياء العامة وشبكات القدرة والحاسب في التحكم ودوائر كهربية ولغة أجنبية وأساسيات اللوجيستيات وتكنولوجيا خاصة وتكنولوحيا الهندسة الكهربائية والسلامة المهنية وحماية البيئة ودوائر كهربية.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل امتحان مادة فن بحر وأشغال شحنة ورياضيات عامة ورياضة تخصصية والشحن والتفريغ وتطبيقات تكنولوجية ورياضة فنية.

- ووفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي 2022 يعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة علوم هندسية واللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس الموافق 2 يونيو امتحان مادة تكنولوجيا العمليات وتطبيقاتها وتحكم إلكتروني والمشغل الدقيق وتطبيقاته ومساحة وتكنولوجيا طرق تصنيع وجودة المنتجات ورسم تاريخي وميكانيكا وإلكترونيات التحكم والترميم المعماري للمنشآت الأثرية وعلاج وصيانة وترميم الأحجار والرخام وزخارف ومعدات.

- كما يعقد يوم الخميس امتحان مادة ميكانيكا غزل وتكنولوجيا منسوجات وتراكيب نسجية وبيولوجيا المصايد وقوانين صيد وأحياء بحرية وتداول أسماك وتكنولوجيا المشغولات الجلدية وتطبيقاتها وميكانيكا والرسم الفني وعمليات نجارة الأثاث وتطبيقاتها وعمليات خرط الخشب وتطبيقاتها وعمليات التطعيم والماركتري وتطبيقاتها ورسم فني كهربي وعمليات إنتاج الآبار وإلكترونيات الصناعة والأنظمة الكهربائية والسلامة والصحة المهنية ببيئة العمل وتشغيل وصيانة المحركات الكهربية وتشغيل وصيانة وإصلاح شبكات مياه الشرب وتكنولوجيا تنقية مياه الشرب.

- يعقد يوم السبت الموافق 4 يونيو امتحان وسائل تحكم وتكنولوجيا وتكنولوجيا عامة وفسيولوجي الغوص ومحركات ومعدات وماكينات وصيانة وميكانيكا الغزل وعمليات وحساب إنشاءات معدنية ومعدات وعمليات والتحاليل الكيميائية والفيزيقية وملاحة نهرية وكهرباء الصناعة وخامات وعمليات كيماوية وتحليل وفحص أقمشة وفحص وتحليل ومهارات التواصل وتكنولوجيا الفرايز والتجليخ وتكنولوجيا اللحام.

- كما يعقد يوم السبت امتحان مادة تكنولوجيا السباكة وقوالب واسطمبات وتكنولوجيا البلاستيك وتركيبات كهربية والتحكم الهيدروليكي والنيوماتيكي وملاحة وفنون بحرية وآلات كهربية ووقاية ورسم فني ومعدات وتكنولوجيا فحص ومراقبة وتشغيل وصيانة الطلمبات وتشغيل وصيانة وإصلاح وشبكات الصرف الصحي وتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي.

- كما يعقد يوم السبت امتحان السرم الفني ورسم معماري وفني وتكنولوجيا غزل القطن والرسم الفني ورسم طباعي وصحفي.

- يعقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل امتحان مادة تخطيط وإدارة إنتاج ومقايسات وتكنولوجيا التجميل وتطبيقاتها ومعدات وضواغط الغوص ووسائل تشغيل ومقايسات ومواصفات وعلاج وصيانة وترميم النسيج والسجاد وتنظيم صناعي وتكاليف وتشغيل وصيانة وحدات محطات مياه الشرب والوعي البيئي وتخطيط وإدارة إنتاج وتركيبات منظومة طاقة شمسية ونظم تحكم وعمليات المخازن وميكانيكية حفر الآبار وحساب فني والكشف عن التسرب والتحكم في الفاقد وأجهزة قياس وصيانة وإصلاح وفحص وتحليل وقواعد وأسس تصميم.

- ووفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي 2022 يعقد يوم الاثنين الموافق 6 يونيو امتحان مادة أمان قطاع الكهرباء وزخارف تاريخية وخامات اللدائن وتركيبها وإلكترونيات صناعية وعلم المواد وماكينات وتكنولوجيا بناء سفن وتكنولوجيا محركات بحرية والإسعافات الأولية وشاسيه وتحكم منطقي مبرمج واتصالات إلكترونية وحساب إنشاءات وهيدروليكا وتاريخ الفنون الزخرفية ومقايسات وتكاليف ونظم وإنتاج الخيوط وتراكيب نسجية وآلات وعمليات معدنية وتطبيقاتها العملية والتحكم الإلكتروني وتاريخ وحضارة وفنون.

- كما يعقد يوم الاثنين امتحان مادة تركيبات كهربية ومعدات إضافية كيماويات وتكنولوجيا التشكيل وتكنولوجيا النماذج وتكنولوجيا مصايد وأدوات صيد وبرمجيات الحاسب وزخارف وصيانة منظومة طاقة شمسية واشراف النقل وهيدروليكا المياه وتكنولوجيا كهرباء وتحكم وعمليات المعالجة البترولية ونظم تحكم ورسم فني ورسم زخرفي ورسم ميكانيكي وخواص مواد البلاستيك.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو المقبل امتحان أجهزة قياس وفلزات ومعالجة حرارية وخامات معدنية ومراقبة الجودة ومعادلات وجداول الغوص وعمارة بحرية وإلكترونيات القوى وتكنولوجيا الأجهزة والمعدات وعلاج طبيعي وتكنولوجيا الطلاء والزخارف وكهرباء ومراقبة الجودة وتراكيب بنائية وشبكات الحاسب وخامات وتكنولوجيا عامة وإصلاح أجهزة وقائية وقياسات إلكترونية ومعدات وتاريخ عمارة وعلاج وصيانة وترميم المعادن ورسم فني وتشغل وصيانة وحدات محطات مياه الصرف الصحي.

-أيضا يعقد يوم الأربعاء امتحان مادة نظم إلكترونية وخامات ومعادن وتكنولوجيا الدباغة والتسخين وتكنولوجيا تكييف ومعدات والتجارب المعملية لمياه الشرب وأسس زخرفية معدنية.

امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2022 تنتهي يوم 9 يونيو

- يعقد يوم الخميس الموافق 9 يونيو امتحان مادة معدات معدنية وتطبيقاتها العملية وأسس وقواعد الزخرفة وتركيبات كهربية وتكنولوجية الخامات والمواد وتكنولوجيا نماذج وقوالب وتطبيقاتها ومعدات وهيدروليك ونيمواتيك وتشريح وعمليات.