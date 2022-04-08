جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. تنتهي 9 يونيو

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 «التجاري والزراعي والصناعي»، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أنه جرى البدء في وضع الأسئلة والتي تركز على الفهم.

وأضافت الوزارة بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يشمل جميع التخصصات الفنية التجارية والزراعية والفندقية والصناعية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام الكامل بجميع القواعد المنظمة لعملية سير الامتحانات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التجاري

- امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت الموافق 28 مايو.

- امتحان مادة اللغة الأولى الإنجليزية يوم الأحد الموافق 29 مايو.

- امتحان اللغة الفرنسية والحاسب الآلي التحريري يوم الإثنين 30 مايو.

- امتحان اللوائح المالية والإدارية وسوق الأوراق المالية وسكرتارية باللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو.

- امتحان مادة قوانين عمل وتأمينات اجتماعية ومبادئ قانون المرافعات يوم الخميس الموافق 2 يونيو.

- امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة ومبادئ قانون العقوبات يوم السبت الموافق 4 يونيو.

- امتحان مادة تأمينات أشخاص والسكرتارية باللغة الإنجليزية ومحاسبة حكومية يوم الأحد الموافق 5 يونيو.

- امتحان مادة الاقتصاد وأعمال الوساطة التجارية وفن الإنتاج في التأمين وإدارة المشروعات الصغيرة يوم الإثنين الموافق 6 يونيو.

- امتحان مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو.

- امتحان مادة التسويق وتأمينات هندسية وإدارة المشتريات يوم الخميس الموافق 9 يونيو.

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 بالنسبة لمادة الحاسب الآلي.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الزراعي

- 28 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 29 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية وإدارة مشروعات زراعية صغيرة.

- 30 مايو امتحان مادة آفات زراعية.

- 1 يونيو المقبل، امتحان مادة التسويق الزراعي والألبان.

- 2 يونيو، امتحان مادة تربية نحل وديدان حرير.

- 4 يونيو، امتحان مادة أمراض نبات.

- 5 يونيو، امتحان مادة محاصيل الحقل.

- 6 يونيو المقبل، امتحان مواد دواجن وعجائن ومخبوزات وهندسة وميكنة زراعية والزراعة المحمية ومزارع سمكية وكيمياء.

- 8 يونيو المقبل، امتحان مادة صحة الحيوان والدواجن وحفظ وتصنيع اللحوم واستزراع الأراضي الصحراوية وخدمة الحاصلات البستانية وميكروبيولوجي.

- 9 يونيو، امتحان مادة حيوانات اللحم والصناعات الغذائية وكيمياء الأراضي والنباتات الطبية والعطرية وأساسيات تربية الأسماك والفيزياء.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الصناعي

- 28 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 29 مايو المقبل امتحان مادة مشروعات صناعية صغيرة والفيزياء العامة وشبكات القدرة والحاسب في التحكم ودوائر كهربية ولغة أجنبية وأساسيات اللوجيستيات وتكنولوجيا خاصة وتكنولوحيا الهندسة الكهربائية والسلامة المهنية وحماية البيئة ودوائر كهربية.

- 30 مايو المقبل امتحان مادة فن بحر وأشغال شحنة ورياضيات عامة ورياضة تخصصية والشحن والتفريغ وتطبيقات تكنولوجية ورياضة فنية.

- 1 يونيو المقبل امتحان مادة علوم هندسية واللغة الإنجليزية.

- 2 يونيو امتحان مادة تكنولوجيا العمليات وتطبيقاتها وتحكم إلكتروني والمشغل الدقيق وتطبيقاته ومساحة وتكنولوجيا طرق تصنيع وجودة المنتجات ورسم تاريخي وميكانيكا وإلكترونيات التحكم والترميم المعماري للمنشآت الأثرية وعلاج وصيانة وترميم الأحجار والرخام وزخارف ومعدات.

- ويعقد يوم 2 يونيو أيضا امتحان مادة ميكانيكا غزل وتراكيب نسجية وبيولوجيا المصايد وتكنولوجيا منسوجات وقوانين صيد وأحياء بحرية وتداول أسماك وتكنولوجيا المشغولات الجلدية وتطبيقاتها وميكانيكا وعمليات خرط الخشب وتطبيقاتها والرسم الفني وعمليات نجارة الأثاث وتطبيقاتها وعمليات التطعيم والماركتري وتطبيقاتها ورسم فني كهربي وعمليات إنتاج الآبار وإلكترونيات الصناعة و تشغيل وصيانة وإصلاح شبكات مياه الشرب وتكنولوجيا تنقية مياه الشرب والأنظمة الكهربائية والسلامة والصحة المهنية ببيئة العمل وتشغيل وصيانة المحركات الكهربية.

- 4 يونيو امتحان وسائل تحكم وتكنولوجيا وتكنولوجيا عامة وفسيولوجي الغوص ومحركات ومعدات وماكينات وصيانة وميكانيكا الغزل وعمليات وحساب إنشاءات معدنية ومعدات وعمليات والتحاليل الكيميائية والفيزيقية وملاحة نهرية وكهرباء الصناعة وخامات وعمليات كيماوية وتحليل وفحص أقمشة وامتحان مادة تكنولوجيا السباكة وقوالب واسطمبات وتكنولوجيا البلاستيك وتركيبات كهربية والتحكم الهيدروليكي والنيوماتيكي وملاحة وفنون بحرية وآلات كهربية ووقاية ورسم فني ومعدات وتكنولوجيا فحص ومراقبة وتشغيل وصيانة الطلمبات وتشغيل وصيانة وإصلاح وشبكات الصرف الصحي وتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي وفحص وتحليل ومهارات التواصل وتكنولوجيا الفرايز والتجليخ وتكنولوجيا اللحام.

- كما يعقد يوم السبت امتحان الرسم الفني ورسم معماري وفني وتكنولوجيا غزل القطن والرسم الفني ورسم طباعي وصحفي.

- يعقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل امتحان مادة تخطيط وإدارة إنتاج ومقايسات وتكنولوجيا التجميل وتطبيقاتها ومعدات وضواغط الغوص ووسائل تشغيل ومقايسات ومواصفات وعلاج وصيانة وترميم النسيج والسجاد وتنظيم صناعي وتكاليف وتشغيل وصيانة وحدات محطات مياه الشرب والوعي البيئي وتخطيط وإدارة إنتاج وتركيبات منظومة طاقة شمسية ونظم تحكم وعمليات المخازن وميكانيكية حفر الآبار وحساب فني والكشف عن التسرب والتحكم في الفاقد وأجهزة قياس وصيانة وإصلاح وفحص وتحليل وقواعد وأسس تصميم.

- 6 يونيو امتحان مادة أمان قطاع الكهرباء وزخارف تاريخية وخامات اللدائن وتركيبها وإلكترونيات صناعية وعلم المواد وماكينات وتكنولوجيا بناء سفن وحساب إنشاءات وهيدروليكا وتاريخ الفنون الزخرفية ومقايسات وتكاليف ونظم وإنتاج الخيوط وتراكيب نسجية وآلات وعمليات معدنية وتطبيقاتها العملية والتحكم الإلكتروني وتاريخ وحضارة وفنون وتكنولوجيا محركات بحرية والإسعافات الأولية وشاسيه وتحكم منطقي مبرمج واتصالات إلكترونية.

- كما يعقد يوم الاثنين امتحان مادة تركيبات كهربية ومعدات إضافية كيماويات وتكنولوجيا التشكيل وتكنولوجيا النماذج وتكنولوجيا مصايد وأدوات صيد وبرمجيات الحاسب وزخارف وصيانة منظومة طاقة شمسية ونظم تحكم ورسم فني ورسم زخرفي ورسم ميكانيكي وخواص مواد البلاستيك، وإشراف النقل وهيدروليكا المياه وتكنولوجيا كهرباء وتحكم وعمليات المعالجة البترولية.

- 8 يونيو المقبل امتحان مادة نظم إلكترونية وخامات ومعادن وتكنولوجيا الدباغة والتسخين وتكنولوجيا تكييف ومعدات والتجارب المعملية لمياه الشرب وأسس زخرفية معدنية، وأجهزة قياس وفلزات ومعالجة حرارية وخامات معدنية ومراقبة الجودة ومعادلات وتكنولوجيا الطلاء والزخارف وكهرباء ومراقبة الجودة وتراكيب بنائية وشبكات الحاسب وخامات وتكنولوجيا عامة وجداول الغوص وعمارة بحرية وإلكترونيات القوى وتكنولوجيا الأجهزة والمعدات وعلاج طبيعي وإصلاح أجهزة وقائية وقياسات إلكترونية ومعدات وتاريخ عمارة وعلاج وصيانة وترميم المعادن ورسم فني وتشغل وصيانة وحدات محطات مياه الصرف الصحي.

- 9 يونيو امتحان مادة معدات معدنية وتطبيقاتها العملية وأسس وقواعد الزخرفة وتركيبات كهربية وتكنولوجية الخامات والمواد وتكنولوجيا نماذج وقوالب وتطبيقاتها ومعدات وهيدروليك ونيمواتيك وتشريح وعمليات.