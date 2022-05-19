غلق كلي لمحور العروبة و6 تحويلات لامتصاص الكثافات.. بدءا من منتصف الليل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين خدمات مرورية لازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع كوبري سيارات شارع السكة البيضاء، مرورا أعلى محور العروبة، لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبري.

غلق محور العروبة

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلي لمحور العروبة، بالاتجاهين عند تقاطعه مع شارع السكة البيضاء، اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 20/5/2022، حتى 6 صباح يوم السبت الموافق 21/5/2022، وتنفيذ التحويلة المرورية التالية على 6 مراحل:

التحويلات المرورية بعد غلق المحور

القادم من مناطق السيدة عائشة غلق مطلع كوبري الفردوس، مع تحويل حركة المرور يمينا، مسطح كوبري الفردوس تجاه محور جيهان السادات، فمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

القادم من شارع قنصوة غلق مسطح كوبرى الفردوس تجاه ميدان العروبة مع تحويل حركة المركبات تجاه مطلع ومنزل كوبرى الفردوس المستحدث فمحور جيهان السادات تجاه مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

القادم من مناطق المطار غلق كوبرى العروبة مع تحويل حركة المرور تجاه مسطح كوبرى العروبة فيميناً إمتداد رمسيس تجاه مناطق العباسية ووسط المدينة.

القادم من مناطق الفنجرى غلق مطلع الكوبرى المستحدث (كوبرى الترام القديم) مع تحويل حركة المرور يميناً شارع منظمة الوحدة الأفريقية أو إستكمال السير تجاه مطلع كوبرى 6 أكتوبر.

القادم من إمتداد رمسيس (ممدوح سالم) غلق حركة اليسار بميدان العروبة وإستكمال السير تجاه مناطق العباسية أو الدوران والعودة تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات.

القادم من إمتداد رمسيس (ميدان العباسية) غلق مسطح كوبرى العروبة وإستكمال السير بإمتداد رمسيس تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات.

وضع لوحات إرشادية دالة على الأعمال

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.