بعد قرار المركزي.. أيهما أفضل للاستثمار في الوقت الحالي الذهب أم العملات؟

في ظل الظروف الحالية والتوترات السياسية التي تشهدها دول العالم، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع منذ ظهور فيروس كورونا، يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على أموالهم والاستثمار فيها؛ للحصول على مكسب وأرباح تساعدهم على حياة أفضل.

كثير ممن يريدون الاستثمار، يقعون في حيرة من أمرهم ولا يعلمون ما هو التصرف الأمثل والخيار الأفضل عند الاستثمار، هل هو الذهب أم العقارات أم العملات؟

أيهما أفضل في الاستثمار

الخبير الاقتصادي علي إدريس، ذكر في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أفضل طرق الاستثمار من أجل التربح وحفظ الأموال، موضحا أن الشخص يحدد هدفه الأول، إذا كان يريد الاستثمار على المدى البعيد أم المدى القريب، ويقرر بناء على رغبته.

الاستثمار في شهادات البنوك

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أفضل وآمن وأسرع طريقة للاستثمار خاصة بالنسبة لأصحاب المبالغ الصغيرة، هي شراء شهادات البنوك، إذ أن لها عائد ثابت ومؤكد بعيد عن المخاطر، ويتم التربح منه شهريا وسنويا، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة.

الاستثمار في الذهب

وأضاف أن الاستثمار في الذهب هو خيار مناسب جدا لمن يريد الاستثمار على المدى البعيد، ومن أجل التربح منه يجب الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عامين أو ثلاثة وبعدها بيعه وكسب الأرباح.

الاستثمار في العقارات

ولا يفضل «إدريس»، الاستثمار في العقارات إذ أنها غير ثابتة ومتقلبة كما يجد الشخص صعوبة عند بيعها، لعدم وجود سيولة وإقبال على الشراء من قبل الأشخاص، مما يجعلها خيارا غير مضمون؛ لتحقيق أرباح بعد فترة من الوقت، مشيرا إلى أن سوق العقارات به حالة من الركود ولا يفضل الاستثمار به في الوقت الحالي.

الاستثمار في العملات

وبالنسبة لمن يفكر في زيادة العملات أو ارتفاع سعر الدولار ويريد شرائهما ثم بيعهما عند ارتفاع أسعارهما، فإذن ذلك خيار ليس مناسبا في الوقت الحالي، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة في أسعارها.