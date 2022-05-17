إشادة برلمانية بجهود الدولة في مجال الاستثمار: طفرة غير مسبوقة

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالطفرة غير مسبوقة في مجال الاستثمار، والثورة الكبيرة في التشريعات التي خرجت مؤخرا في هذا الشأن وتستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزز توطين الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.

حزمة التيسيرات والحوافز

وأضافت النائبة، في بيان لها، إلى أن حزمة التيسيرات والحوافز التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تؤكد عزم الدولة على المضي قدما نحو تعظيم فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي والمحلي من خلال تيسيرات وحوافز وتسهيلات غير مسبوقة في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن تجلب تلك الإجراءات المزيد من الاستثمارات خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن الاستثمار المصري يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين لما لديها من مقومات تؤهلها لذلك.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن البنية التحتية شهدت اهتماما كبيرا وخلقت بيئة استثمارية جاذبة، خاصة الطرق ومنظومة النقل والبنية التكنولوجية والمدن الجديدة وما نشهده من مشروعات قومية لها عظيم الأثر في توفير المزيد من فرص العمل وفي نفس الوقت جلب استثمارات أجنبية ومحلية لدعم الاقتصاد الوطني.

دعم الفئات البسيطة وغير القادرة

من جانبه قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن إضافة 450 أسرة لبرامج الحماية الاجتماعية يؤكد عزم الدولة المصرية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة ووقوفها بجانب المواطنين في ظل التحديات والأزمات الأخيرة التي نشهدها وأنها كانت على قدر الحدث.

وأضاف أنّ حزمة الدعم التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأخير، ترجمة صحيحة لاهتمام الدولة بمحدودي الدخل وحجم الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات ويتم التعامل مع الملفات بسياسة استباقية وسياسة الفعل وليس رد الفعل وهذا ما كنا نفتقده خلال العهود السابقة وهذا بدوره ساهم في تخفيف وطأة الأحداث وتداعيتها على المواطنين والفئات البسيطة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، تساهم في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية والمحلية والمكون الوطني، ومن ثم لابد من دعم جميع تلك الخطوات على الأرض وزيادة أعداد المشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وفى نفس الوقت تساهم في خلق المزيد من فرص العمل.