جنيهات ذهب أم سبائك.. اعرف أفضل طرق الاستثمار لمن لديه فائض مالي

قالت إحدى المؤسسات العاملة بمجال الاستثمار في الذهب، إن شراء الذهب خلال الوقت الراهن يعتبر من أفضل الطرق لادخار الأموال، والحفاظ عليها خاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار، إذ دائما ما يكون الذهب هو الرهان الرابح في جميع الظروف.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن الذهب استثماره مضمون بنسبة كبيرة، وبأي مبلغ، وهو الأمثل.

السبائك والجنيهات.. أفضل القطع الذهبية للاستثمار

ونصحت المؤسسة المستثمر في الذهب لتوظيف الأموال بعدم استخدامه في أي وقت، إذ أن الاستثمار في الذهب يحتاج لوقت كاف لا يقل عن عام، لكي يستطيع تحقيق أرباح مرتفعة، موضحة أن أفضل القطع الذهبية التي يفضل الاستثمار بها هي السبائك الذهبية، لأن لها مردود عند البيع من المدفوع، وتحويلها بشكل سريع إلى أموال سائلة، ومن بعدها العملات الذهبية.

أماكن شراء السبائك الذهبية

وأوضح أنه يفضل شراء السبائك الذهبية من أماكن موثوق بها ومعروفة حتى لا تغش، وكذلك التأكد على ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة الأصلية من التاجر، لأنها هي التي تضمن حق المالك في الملكية، موضحة أنه يجب الحفاظ على السبائك الذهبية بحالتها الأصلية عند شرائها مثل عدم إزالة الغلاف الأصلي الخاص بها.

ويتجه العديد من المواطنين الراغبين في الاستثمار إلى الاتجاه للاستثمار في الذهب خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا، إذ يعد دائما الوقت جيد، والأفضل لشراء الذهب لأي شخص لديه فائض من المال.