أورتيجا: «بتحارب في أكل عيشي عشان مشتغلش»

أعلن مؤدي المهرجانات الشعبية أورتيجا تعرضة لمحاولات لـ«قطع عيشه» حسبما ذكر خلال منشور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أورتيجا يطلب رأي متابعيه

وكتب «أوريجا» قائلًا: «يا جدعان هو اللي بيأذي حد في أكل عيشه، وبيحارب علشان يخليني مشتغلش، وأكونتات بتتسرق مني وناس قاعده 24 ساعة بتشتم عمال على بطال، نحب نقولو إيه للناس دي.. وأنا عرفت كل حاجه علشان ربنا كبير أوي وكل حاجه بتبان، حتى ولو بالصدفة افرحلك يومين علشان مش بتدوم.. واللي جاي والله صدقني بيجيب جلطة»

وأضاف «أورتيجا» قائلا: «أنا دايمًا في حالي، ومحدش بيسمع عني حاجة ولا ليا في النوش، بس تقريبًا هتصحو الشخص التاني اللي جوايا اللي بيحب النوش، علشان الطيبة في الزمن ده مش بتنفع، ده اللي اكتشفته».

واختتم منشورة قائلًا: «أورتيجا الطيب بح».

وفاة والدة أورتيجا

وفي مارس الماضي أعلن أورتيجا، وفاة والدته حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «البقاء لله.. أمي في ذمة الله».

وقد انهالت عليه تعليقات جمهورة ومحبية لتقديم واجب العزاء في والدته، حيث كتب تعليق «البقاء لله ربنا يرحمها»، وجاء تعليق آخر: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان».