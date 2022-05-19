إصابة 14 في تصادم ميكروباص وملاكي على طريق الزقازيق بالإسماعيلية

أصيب 14 شخصاً في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، في نطاق محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، على طريق الزقازيق الزراعي، قرب مركز ومدينة التل الكبير.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة التل الكبير، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى ميكروباص، على طريق الزقازيق الزراعي، أمام قرية «أبو عيادة»، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المختصة للعلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت مصادر طبية إلى أنه تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي، ونقل اثنين آخرين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، بينما تم نقل 10 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «محمد العربي إبراهيم عبد الله»، 32 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، و«إبراهيم عبد الحميد السيد»، 37 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، و«أحمد محمد عبد العال»، 28 سنة، مقيم بمدينة التل الكبير، و«باهي عبد العال عيد»، 33 سنة، مقيم بقرية «البعالوة» بالإسماعيلية، و«محمد عطية محمدي»، 30 سنة، مقيم بمدينة التل الكبير، و«إسلام عطية محمدي»، 32 سنة، مقيم بمدينة التل الكبير، و«محمد إبراهيم عبد الرؤوف»، 27 سنة، من مدينة الزقازيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة «عبده حسام عبده»، 28 سنة، مقيم بمركز ومدينة أبو حماد بالشرقية، و«السيد رمضان عطية»، 35 سنة، مقيم بمدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، و«حسين علي محمد عبد العزيز»، 26 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، و«سعيد محمد أحمد»، 45 سنة، مقيم بمدينة أبو حماد، و«محمد ممدوح سليم»، 28 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، و«نادر محمد بشر»، 28 سنة، مقيم بمدينة التل الكبير، و«عبد الله محمد حسن»، 27 سنة، مقيم بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.