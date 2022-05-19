القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، من القبض على أحد أكبر مروجي المواد المخدرة في مدينة الإسماعيلية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تأكيد معلومات مباحث مركز الإسماعيلية حول تردد بعض العناصر الإجرامية على أحد الأشخاص في عزبة الحلوس لشراء المواد المخدرة.

تكثيف التحريات الأمنية

وبتكثيف تحريات الرائد بدر عليان، والنقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي وملهم البلتاجي، معاونو مباحث مركز الإسماعيلية، توصلوا إلى تحركات المتهم وأماكن تردده.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في القبض على المتهم ويدعى «عبد الغني.م.ح»، 52 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش داخل السيارة الخاصة به، فيما تحفظت الشرطة على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط 30 فرش حشيش

وكانت قد نجحت مباحث مركز التل الكبير، برئاسة المقدم محمد فؤاد، في القبض على أحد المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

ورصد ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد، تحركات المتهم بعد خروجه من السجن قبل أشهر قليلة، وتأكد عودته لممارسة نشاطه الاجرامي في الإتجار في الحشيش.

وألقت وحدة مباحث التل الكبير، القبض على المتهم خلال قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 30 فرش حشيش، وتحفظت على المضبوطات، وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.