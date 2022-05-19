حزب مصر أكتوبر يقدم واجب العزاء في الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات

قدم وفد من حزب مصر أكتوبر برئاسة المستشارة جيهان مديح، وعدد من قيادات الحزب، واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، صباح اليوم بمقر السفارة في القاهرة.

مريم الكعبي تتلقى العزاء

كان في استقبال الوفد، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لتقلي واجب العزاء في الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

إشادة بتمثيل المرأة ودورها الحيوي في عهد الرئيس السيسي

وقالت جيهان مديح، في بيان صادر عنها، إن مريم الكعبي سفيرة الإمارات في مصر أشادت خلال لقائها وعدد من قيادات الحزب بتمثيل المرأة وقيامها بدور حيوي في رئاسة حزب سياسي في جمهورية مصر العربيه في عهد الرئيس السيسي والتطور وما يشهده من تمكين المرأة وتقلدها المناصب السياسية في عهده.

الأحزاب ينعون رئيس دولة الإمارات

وحرص عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية في مصر على نعي رحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، من بينهم حزب الوفد، فقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله سار على درب والده الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فكان مخلصًا وداعمًا لمصر مساندًا لقضاياها في كل المحافل العربية والدولية.

مستقبل وطن يقدم العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات

كما تقدم أيضًا حزب مستقبل وطـن، بالعزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا، في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيان.

وأعرب الحزب عن عميق حزنه لرحيل الرمز العربي الجليل الذي أسهم بعطائه الفياض وإنسانيته وحكمته وإخلاصه في تعزيز أواصر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها.