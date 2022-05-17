أحمد السقا يقدم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد (صور)

حرص الفنان أحمد السقا، على السفر إلى دول الإمارات العربية الشقيقة لتقديم واجب العزاء في رحيل رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية.

وبالفعل ظهر الفنان أحمد السقا في عدد من الصور وهو يقدم واجب العزاء لأسرة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك حكومة دولة الإمارات العربية معبرا عن حزنه الشديد لرحيله.

الفنانون ينعون رئيس دولة الإمارات

وكان قد حرص عدد كبير من الفنانين على نعي رحيل سمو الشيخ من خلال كلمات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم الفنان أحمد السقا، والذي كتب عبر صفحته قائلا: «خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد».

وهناك أيضا وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني، والذي كتب قائلا: «خالص التعازي لدولة الإمارات العربية الشقيقة.. لفقدان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رحمه الله.. سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم دولة الإمارات والأمة العربية الصبر والسلوان، متمنياً لدولة الإمارات الحبيبة الرخاء الدائم بقيادة حكامها الأجلاء».

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 3، والذي شارك فيه بجانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز وخالد الصاوي وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

كما أنه يعرض له الأن فى دور العرض السينمائية فيلم العنكبوت والذي شارك فيه بجانب منى زكى ويسرا اللوزى وظافر العابدين وعدد أخر من الفنانين .