تامر حسين يشوق الجمهور لأغنية «اللي يمشي» لعمرو دياب: جاهزين؟

شوق الشاعر الغنائي تامر حسين، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأغنية عمرو دياب الجديدة، والتي كتب كلماتها.

حسين: «ربنا يكرمنا على قد تعبنا»

وكتب تامر حسين: «يارب إكرم كُل الناس وفرح كُل الناس، وإكفينا شر الفتن ده اللي في قلبي للجميع، كل الاحترام والتقدير رغم أي تجاوزات، ربنا يكرم الجميع، وعالم باللي في قلوبنا».

وأضاف: «وربنا يكرمنا على قد تعبنا، ومجهودنا وإخلاصنا في اللي بنقدمه للجمهور المحترم، بدء العد التنازلي للي يمشي يمشي… جاهزين؟»

أغنية عمرو دياب اللي يمشي يمشي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع توما وهندسة صوتية أمير محروس.

أعمال الشاعر تامر حسين

يذكر أن الشاعر تامر حسين، طرح مؤخرًا عدد كبير من الأغنيات الناجحة مع عمرو دياب وكانت أبرزها أغنية أنت الحظ، وتتر مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان مدحت صالح، وجمالها استثنائي مع الفنان محمد حماقي، ومن ألحان عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

دلع وأدلع

كما حقق تامر حسين نجاحًا كبيرًا بأغنية دلع واتدلع والذي كتب كلماتها، ومن ألحان حسين الجسمي والموزع الموسيقي توما، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات كما تصدرت «التريند».

وتقول كلمات أغنية «دلّع واتدلّع» في مقدمتها:

هات.. هات إيدي في إيدك هات

شايلة الدنيا مُفاجآت

بتبان لنا م البدايات

ليك.. قلبي اتسلم تسليم

من غير ولا سين ولا جيم

وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش

قول للأيام بشويش

فى اتنين بيحبّوا جديد

على مهلِك وماتجريش

أصل القلب ومايريد

في حاجات فيها مانفتيش

أيوه القلب ومايريد

واجمل م الفرح مفيش.