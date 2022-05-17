«اللي يمشي يمشي».. رابع أغنيات عمرو دياب في 2022

يطرح الفنان عمرو دياب، الخميس المقبل، أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» مع تطبيق أنغامي بشكل حصري، لتكون ثاني أغنياته الصيفية لهذا العام، والرابعة منذ بداية سنة 2022.

«اللي يمشي يمشي» .. تعاون بين عمرو دياب وتامر حسين

أغنية عمرو دياب اللي يمشي يمشي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع توما وهندسة صوتية أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند «تويتر» منذ أسبوعين بعد طرح أغنيته «هتدلع» والتي تعد أول تعاون بينه وبين أنغامي، والأغنية كانت من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيتين في شهر رمضان الكريم، الأولى بعنوان السر كانت ضمن الحملة الدعائية للبريد المصري، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان «اللي بينا حياة»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

«اللي يمشي يمشي».. ثاني أغنيات عمرو دياب الصيفية

عمرو دياب قبل طرح أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» كان قد أحيا 3 حفلات في موسم عيد الفطر الماضي في الإمارات والكويت والسعودية، وحقق نجاحا كبيرا.

حتى الآن لم يحدد عمرو دياب موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذى كان من المقرر أن يطرح بعنوان «عيشني»، إذ أنه كان قد وضع له موعد شهر ديسمبر الماضي ولكنه أجله أكثر من مرة، ومن المتوقع أن يطرح خلال فصل الصيف الجاري.

جدير بالذكر، أن آخر ألبومات عمرو دياب كان ألبوم «يا أنا يا لأ» والذي طرح مع بداية عام 2021.