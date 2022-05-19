أحمد زاهر يوجه رسالة لأصدقائه بعد العرض الخاص لفيلم «فارس»

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته لطرح فيلمه «فارس» في جميع دور العرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب أحمد زاهر، قائلا: «امبارح كان يوم جميل جدا الحمد لله والشكر لله على محبة الأصحاب والأهل والزملاء اللي شرفوني، أنا وكل أبطال فيلم فارس شرفتونا ونورتونا وكان يوم جميل بيكم ووجودكم جنبي أنا وكل فريق العمل على راسنا من فوق.. اللهم النجاح والتوفيق والتيسير والقبول والحمد لله والشكر لله.. فارس».

العرض الخاص لفيلم فارس

واحتفل أحمد زاهر، أمس بطرح فيلمه الجديد فارس بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما حرص «زاهر»، على تهنئة عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني وأسرته، فحضر العرض زوجته هدى زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، حميد الشاعري، مصطفى قمر، ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين.

أبطال فيلم فارس

ويشارك أحمد زاهر، في بطولة فارس، الفنانون: حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، حفل الشاب فارس الذي ينتمي إلى طبقة شعبية، وتضطره الظروف إلى الدخول في صراعات مع رجل أعمال كبير؛ ما يؤدي إلى وجود مطاردات وجريمة قتل تكون محور الأحداث.

وينافس فيلم «فارس» في دور العرض، 3 أعمال سينمائية، وهي «واحد تاني» لـ أحمد حلمي الذي احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات، ويليه فيلم «العنكبوت» لـ أحمد السقا الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن، وفي المرتبة الثالثة والأخيرة جاء فيلم «زومبي» لـ علي ربيع.