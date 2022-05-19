فرح الزاهد تبدي إعجابها بفيلم «فارس»: شابو أحمد زاهر

أشادت الفنانة فرح الزاهد بفيلم «فارس» للفنان أحمد زاهر الذي بدأ عرضه في دور السينما أمس، إذ احتفل صناعه بالعرض الخاص في إحدى سينمات 6 أكتوبر، بحضور نجوم الفن.

فرح الزاهد: التهاني لكل اللي اشتغل في فيلم فارس

وشاركت فرح الزاهد صورة تجمعها بالفنان أحمد زاهر عبر خاصية «الاستوري» بحسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وقت حضورها الفيلم، وعلقت: «أنا اتفرجت على فيلم فارس مع الكرو المحبوب، وأنا حقيقي استمتعت جدا بيه، كل التهاني إلى كل شخص اشتغل خلف هذا المشروع العظيم، وبالطبع شابو إلى الفنان أحمد زاهر، كالعادة أنت أبدعت به».

كما شاركت صورة تجمعها بالفنان عابد عناني أحد أبطال الفيلم، الذي مازحته في تعليها: «تهاني لك على ظهورك الدائم بشخصية الشاب السئ في كل مشروع»، بينما قالت للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر: «حبيت شخصيتك جدا، لقد قمت بعمل رائع».

واحتفل أحمد زاهر أمس بالعرض الخاص للفيلم بحضور زوجته وبناته، وعدد من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني.

فيلم «فارس»

فيلم «فارس» يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، أحمد صفوت، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يسيطر الأكشن والتشويق على أحدث فيلم «فارس»، الذي يدور حول شاب بسيط يدعى «فارس» ويقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، يعيش في منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الحياة لمواجهة بطش أحد رجال الأعمال يدعى «رشيد السويفي» الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي، لتتوالى الأحداث بعد ذلك.