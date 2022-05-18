أحمد زاهر يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «فارس» بحضور عدد من الفنانين

احتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد «فارس» في دور العرض المصرية، بإحدي سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبدالعزيز.

حضور العرض الخاص

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدى زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية مع الفنان أحمد زاهر، وهو الأمر الذي رحب به بشدة.

مصطفى قمر يهنئ أحمد زاهر

كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفني لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم: حميد الشاعري، مصطفي قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكي، الملحن والموزع جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، مي دياب.

وتدور قصة فيلم «فارس» حول شخصية «فارس» الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.