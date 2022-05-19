عبد الرحيم كمال يكشف علاقة عرفات في «جزيرة غمام» بالسيد المسيح

يرى عدد كبير من متابعي مسلسل جزيرة غمام، أن شخصية «عرفات» التي لعبها الفنان أحمد أمين في المسلسل، في علاقة متقاربة بالسيد المسيح، خاصة أنه ظهر في المسلسل هو يعمل نجارا، مثلما كانت بداية السيد المسيح.

عبد الرحيم كمال: عرفات شخصية لديها نورانية

ردا على هذا الأمر، قال مؤلف العمل عبد الرحيم كمال لـ«الوطن»: إن «المقارنة بين عرفات والسيد المسيح، جعلتني أشعر بسعادة غير عادية، شخصية عرفات هنا، ليست تجسيد لشخصية المسيح، لكن الهدف منها أن الأصل واحد وجوهر النور واحد، كان ولابد أن يكون لعرفات كرامات لقربه من مصادر النور الأصلية، سوى كان السيد المسيح أو سيدنا النبي أو السيدة زينب».

وعن عمل عرفات فى النجارة مثلما كان السيد المسيح فى صغره يعمل بها، قال كمال: «القرية التى يعيش فيها عرفات من كان لا يعمل فيها بالصيد، كان ولابد أن يعمل فى النجارة، ولان شخصيته كانت ليس لها علاقة بالصيد فلذلك عمل فى النجارة، لأن من ليس له قارب يصطاد به فسيلجأ الى تصنيع القارب».

جزيرة غمام بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب

كما كشف عبد الرحيم كمال، أن مسلسل جزيرة غمام كاد لا يرى النور إلا بسبب زوجته، إذ أنه كان تعاقد مع الشركة المنتجة على تنفيذ مسلسل جديد، وبعد أن كتبت معالجة وجعل زوجته تقرأها، رأت أن المعالجة ليست جيدة، ولم تنال إعجابها، فاعتذر للشركة المنتجة عن العمل، إلا أن الشركة طالبت منه تنفيذ مسلسل آخر، فعرض عليهم فكرة جزيرة غمام، التى كان كتب فيها ورقتين ثلاثة، ومع الموافقة أكمل باقي الحلقات.