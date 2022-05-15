منتدى المستقبل للإبداع يناقش مسلسل «جزيرة غمام» بحضور عبدالرحيم كمال.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء ، ندوة نقدية لمناقشة مسلسل «جزيرة غمام»، بحضور مؤلفها الكاتب الروائي، والسيناريست عبدالرحيم كمال، ويناقش الدراما الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والسيناريست المبدع ناصر عبدالرحمن، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد لطفي.

دراما «جزيرة غمام»

وتأتي دراما «جزيرة غمام» بعد سلسلة من الأعمال الدرامية المهمة للكاتب عبدالرحيم كمال، من بينها مسلسلات «الرحايا حجر القلوب، ودهشة، وونوس، ولخواجة عبدالقادر، وشيخ العرب همام، والقاهرة - كابول»، وغيرها.

وعبدالرحيم كمال له أيضا عدد من الأعمال السردية المتميزة من أهمها: «المجنونة» الرحلة إلى الدانمارك وبلاد أخرى، و«بواب الحانة»، و«أبناء حورة»، و«أنا وانت وجنة وشهد»، و«قصص بحجم القلب»، فضلا عن كتابين في الحكي الصوفي هما: «ظل ممدود»، و«منطق الظل»، ومسرحية «صاحب الوردة».

منتدى المستقبل للفكر والإبداع

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، وسط الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومسلسل جزيرة غمام هو واحد من الأعمال الدرامية في رمضان الماضي وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، ومحمد جمعة ورياض الخولى ووفاء عامر ولبنى ونس وعايدة فهمي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني واخراج حسين المنباوي.