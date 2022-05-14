الجندي: شكرت عبدالرحيم كمال بسبب «جزيرة غمام».. ولا نقبل خطاب الكراهية

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، بمسلسل جزيرة غمام، الذي عرضته قناة ON في السباق الرمضاني، ووصفه بأنه «في قمة الموضوعية والاحترام»، مشيرًا إلى أنه اتصل بمؤلفه الكاتب عبدالرحيم كمال، وشكره وقال له «ربنا يجازيك كل خير عن اللي انت عملته».

وأضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة DMC: «عبدالرحيم كمال قدّم 3 نماذج لشيوخ، الأول صوفي، والثاني متشدد جدا، والثالث يلعب بالبيضة والحجر، وكلهم مختلفون عن بعض في الطباع والسلوك طوال المسلسل».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، ان الحوار في المسلسل راقٍ جدا، والكلمات فيها نوع من انواع السمو، مشيرًا إلى أنها حكم جديرة بالتأمل والاحترام، مثل «القلب المحب لا يعرف الكراهية ولا يعرف البُغض»، «فلوس الجامع، الفقير أولى بيها»، و«القلب له وضوء زي ما في وضوء لليدين والرأس والقدمين».

أحمد أمين قدم دور عمره

ولفت، إلى أنّ المسلسل جدير بالمشاهدة: «هكذا تكون الدراما، وبالتالي، كيف يحرم البعض الفن بشكل مطلق، ويقولون إن مسلسل جزيرة غمام وغيره حرام، المسلسل رائع، والفنان أحمد أمين قدم دور عمره، وأعجبتني الرسالة المقدمة من خلال هذا المسلسل عبر قالب درامي».

المجتمع المصري يكره خطاب الكراهية الموجود في الخطاب السلفي

وأكد، أن المجتمع المصري يكره خطاب الكراهية الموجود في الخطاب السلفي: «عاجبكم وسواس العقيدة اللي اتربى للناس؟! كل ما نقول حاجة والنبي لحد يقول انطق الشهادتين عشان أشركت، رغم أنه يجوز الحلف بالنبي عند الحنابلة، وسواس العقيدة اللي اتربى للناس خلى كل واحد انت شايفه ومشرك ومرتد».