عاجل.. بنك مصر يعلن استمرار شهادة الـ18% بعد رفع سعر الفائدة

كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أن شهادة الـ18% مستمرة دون تعديل، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة اليوم بقيمة 2%.

وتابع رئيس بنك مصر، في بيان، أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% بلغت 216 مليار جنيه.

الإتربي: قرار البنك المركزي بعالج آثار التضخم

وعن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% قال الإتربي: «قرار سليم لمعالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا».

يشار إلى أن محمد الإتربي انتخب رئيسا لبنك مصر ورئيسا لاتحاد بنوك مصر، ورئيسا لـ مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 سنوات، خلفًا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد، أمس الأربعاء.