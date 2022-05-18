رئيس بنك مصر يحسم جدل شهادة الـ 20% قبل يوم من قرار «المركزي»

دارت العديد من التساؤلات في الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة بشأن شهادات الـ18% الصادرة عن أكبر مصرفين حكوميين؛ هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، خاصة فيما يتعلق بمدة إصدار الشهادة ومتى ستتوقف، كما اهتم الكثيرون وسط توقعات بمواصلة البنك المركزي المصري رفعه اسعار الفائدة، بالتساؤل حول: هل سيتم إصدار شهادات إدخارية جديدة بعوائد تفضيلية أعلى من 18%؟

«الإتربي» يستبعد إصدار شهادات جديدة بعائد فوق الـ 18%

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحاته لقناة «سكاي نيوز»، عن ارتفاع تكلفة شهادات إدخار الـ18% على المصرفين الحكوميين، والتي يصدرها مصرفه باسم «شهادة طلعت حرب»، معبرا عن ذلك بقوله، «مرتفعة للغاية».

وأضاف أنَّه من الصعب في الوقت الحالي إصدار شهادات إدخار بفائدة أكثر من 18%، قائلا، «لن نصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18%، حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة».

رئيس بنك مصر يتوقع رفع «المركزي» لأسعار الفائدة غدا

وتوقع رئيس بنك مصر أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته النقدية الأكثر تشددا، ليرفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجن السياسة النقدية غدا الخميس.

وسبق أن رفع البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية 21 مارس الماضي، بنسبة 1% بالتزامن مع قيام بنكي مصر والأهلي المصري بطرح شهادة ذات عائد 18% ومدتها عام واحد، قبل أن تتسع التكهنات بطرح شهادة ذات عائد 20% الفترة المقبلة.