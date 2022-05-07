في الذكرى الـ102 لتأسيس بنك مصر.. حكاية أقدم إعلان تليفزيوني له

«اليوم نستقبل دارنا الجديدة بقلوب فرحة، ووجوه ضاحكة مستبشرة»، بدأ محمد طلعت حرب باشا رحلته مع بنك مصر بهذه الكلمات في خطبة تأسيسه ليكون أول بنك وطني هدفه استقلال بلاده، ليرفع بعد ذلك بنك مصر شعار الأمل والدعم في إعلاناته يتغنى بكلماتها الكبار قبل الصغار.

تحتفل مصر اليوم في 7 مايو بالذكرى الـ 102 لتأسيس بنك مصر، وترصد «الوطن» أبرز الإعلانات التي شارك بها البنك المصريين في مناسباتهم الخاصة وأيامهم العادية.

تطور إعلانات بنك مصر

من «أنت تقدر» و«ابن مصر» و«أنت استثنائي» وحتى«يا معافر»، إعلانات تميز بها بنك مصر تبدلت مشاهد جسدت الكثير من الأشخاص الاستثنائيين في مصر، سواء العمال من «السباك والبنا والكهربائي» وحتى الأطباء ورجال الجيش، لينسج «بنك مصر» صورة مميزة عن أفراد المجتمع ، وتحقق نجاحا ضخما بين الجماهير في كل مرة.

ترسيخ الهوية الوطنية كانت الهدف الأساسي لبنك مصر على مر الأجيال، فكانت بداية ظهور إعلاناتهم على شاشات التليفزيون في 2007 لتعريف الجمهور بتاريخ إنشاء البنك من خلال تمثيل أجواء الحقبة الزمنية للعشرينيات بشباب ترتدي «طرابيش» تتجول في المبنى بنشاط للعمل به.

ويفصل هذا المشهد لوجو بنك مصر لينتقل الإعلان إلى العصر الحالي بارتداء الشباب العامل في البنك «بدل ولبس كجوال» ويذكروا كيف تأسس البنك وعدد القائمين به، شارحين كم الاستفادات المالية والمجتمعية التي حظى بها المصريون من خلال هذه المؤسسة، وينتهي الإعلان بتصفيق من موظفي البنك.

كواليس الإعلان

وتروي أميرة عبد الفتاح، أحد صناع الإعلان الأول لبنك مصر لـ«الوطن»، كواليس الإعلان، مؤكدة أن أول مشهد في الإعلان كان عبارة عن قصة إنشاء البنك وخطاب طلعت حرب للعاملين في البنك وقتها، لتأكيد الهدف الأساسي للبنك وهو القضاء على الاحتلال من خلال استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

أسبوع عمل فقط كانت المدة التي تم تصوير الإعلان بها ليظهر بعد ذلك على الشاشة الصغيرة، ويجذب انتباه الجمهور، خاصة أنهم شعروا بـ«النوستاليجيا»، مضيفة: «الإعلان ساعتها كان فكرته جديدة بتحكي قصتين في عصرين مختلف فكان لامس كل الأجيال تقريباً».

«فكرتنا هي أن كل جيل وعنده مميزات وعيوب وده ظهر من خلال الملابس في الفترتين، بس اللى اتفقوا عليه دور البنك في الاستثمار» يعتبر ذلك هو الهدف الرئيسي من الإعلان، وفقا لـ«أميرة»، لذلك اعتمدوا على استعراض كل الأشكال من الأشخاص بالإعلان.

يذكر أن إعلانات بنك في الفترة الأخيرة اتشهرت أكثر في شهر رمضان «أنت تقدر» و«ابن مصر» و«أنت استثنائي» من غناء محمود العسيلي، والتي نالت إعجاب الجمهور، خاصة أنها تركز على وجود صبغة أساسية ومميزة، ترسخ الهوية الوطنية وتمنح الأمل والتفاؤل وتبرز القوة لدى الشخصية المصرية.