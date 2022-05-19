محامي المتهم بضرب فرد الأمن: «الموضوع مش مستاهل والسوشيال ميديا سبب انتشاره»

قال أحمد عاشور، محامي المتهم بالاعتداء على فرد الأمن بـ«كمبوند المعادي»، بعد انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية في الواقعة الشهيرة، إن المجني عليه تنازل «لوجه الله»، دون أي مقابل.

محامي المتهم: «مفيش رحلات حج ولا عمره»

كما نفى «عاشور» في لقاء مع «تلفزيون الوطن»، وجود رحلات عمرة أو تلقي فرد الأمن مبالغ مالية من قبل المتهم للتنازل، موضحًا: «تنازل لوجه الله تطوعاً منه»، مضيفًا أن الركن المادي في جريمة استعراض القوة من جانب المتهم لم يتحقق في الواقعة.

المحامي: فرد الأمن أصدر لفظًا غير لائق

وأوضح أن حقيقة الأمر تتلخص في بدء فرد الأمن بإطلاق لفظ غير لائق على والدة المتهم، الأمر الذي أثار غضبه وحفيظته فتعدى عليه بالسب والقذف.

وتابع عاشور: «موكلي (العميد وليد) ليس بالشخص الضخم، ولكنه نحيف، والموضوع بيحصل في حياتنا اليومية بشكل متكرر، ولكنه لاقى تعاطفًا من الناس بسبب انتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي».

وأكد أن هذه الواقعة لاقت مردودًا واسعًا بسبب تصدرها لمواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى لاهتمام الناس بها.

الإجراءات المتبعة لخروج المتهم

وشدد المحامي أحمد عاشور: «ننتظر خروج المتهم من قسم شرطة المقطم بعد انتهاء الإجراءات، وبعد خروجه سيعتذر مرة أخرى للجمهور الذي شاهد الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، كما سيكرر اعتذارة للمجني عليه بصورة خاصة».