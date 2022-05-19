حالة وحيدة يعود فيها حسن شاكوش لمظلة «الموسيقيين».. اعرفها

حالة من الجدل انتابت الوسط الغنائي، بعد أن خرج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أمام الرأي العام، واعتذر لنقابة الموسيقيين وللفنان هاني شاكر عما فعله طيلة الفترة الماضية والتي على إثرها جرى إيقافه لأكثر من 8 أشهر عن الغناء.

حسن شاكوش يحاول الصلح مع نقابة المهن الموسيقية بسبب اقتراب موسم الصيف، والذي يكثر فيه الحفلات الغنائية، التي أصبح ممنوعًا منها بسبب عدم حصوله على تصريح غناء.

حسن شاكوش يحاول الصلح مع الموسيقيين

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة الموسيقيين، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل النقابة لإعادة الود مع حسن شاكوش، ولكن بعد أن يقدم اعتذارًا رسميًا لشعبة الإيقاعيين الذين أخذوا موقفًا ضده بعد السخرية منهم والإساءة لهم أثناء أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تقديم شاكوش الاعتذار للإيقاعيين سيتم إقناع الشعبة بالموافقة على عودة حسن شاكوش للغناء، خاصة وأن الإيقاف الذي صدر في حقه منعه من الغناء في مصر لأكثر من 8 أشهر.

مناقشة عودة شاكوش للغناء

كان قرار إعادة شاكوش للغناء نوقش في اجتماع النقابة الأخير ولم يتخذ فيه قرار نهائي لأنه يعتمد على أعضاء النقابة، وليس أعضاء مجلس الإدارة فقط.

يذكر أن حسن شاكوش أوقف من النقابة بعد أزمته الشهيرة مع رضا البحراوي، والتي تم أيقاف الأخير فيها لمدة شهرين، وعلى إثرها تدخلت شعبة الإيقاعيين وطالبته بشطبه من جدول النقابة.