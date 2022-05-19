«الشيوخ» الأمريكي» يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا بـ40 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون؛ لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وفقًا لما جاء في نبأ عاجل لـ«سكاي نيوز».

وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إنه لا يمكن لوم موسكو بشأن أزمة الغذاء العالمية في ظل العقوبات التي يفرضها الغرب عليها، مؤكدا مواصلة روسيا الالتزام بتوريد الغذاء والطاقة لدول عدة.

سبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

وأكد مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء، وأن الغرب يتجاهل الحديث عن تأثير العقوبات التي فرضها على الاقتصاد العالمي.

وأوضح مندوب روسيا في مجلس الأمن، أنه على السلطات الأوكرانية أن تفرج عن السفن التي تحتجزها خلال الفترة الحالية.