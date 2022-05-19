روسيا ترعب العالم بعرض نموذج ضربة نووية تنسف بريطانيا وأيرلندا «فيديو»

سلطات مجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على أزمة جديدة بين روسيا وأيرلندا، بعد بث التليفزيون الروسي مؤخرا نموذج محاكاة لضربة نووية روسية، والتي تظهر أنها دمرت أيرلندا وبريطانيا، في وقت رفض المذيع الروسي الشهير طلب أيرلندي بالاعتذار على ما قدمه.

ويؤكد كثير من المراقبين أن امتلاك روسيا السلاح النووي، حال دون رد عسكري جماعي كبير ضد التدخل العسكري في أوكرانيا، والذي بدأ بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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دعوة من رئيس وزراء أيرلندا للمذيع الروسي بالاعتذار

ودعا ميشال مارتن، رئيس الوزراء الأيرلندي، مذيع القناة الروسية الأولى دميتري كيسليوف إلى الاعتذار عن بث رسم متحرك في الأول من مايو، يظهر ضربة قبالة الساحل الأيرلندي أدت إلى القضاء على كل من أيرلندا وبريطانيا.

وقال مارتن: «أعتقد أنه يعكس عقلية مقلقة وغير متصلة بالواقع، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك اعتذارا قادما فيما يتعلق بذلك»، مضيفا: «لكن النقطة الأكثر جوهرية، على ما أعتقد، هي أن على روسيا أن تكف عن القتال في أوكرانيا»، بحسب تعبيره.

مذيع التليفزيون الروسي يتجاهل الاعتذار لأيرلندا

وبدلاً من ذلك، قال «كيسليوف» إنه ينبغي أن يأتي اعتذار من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عما ادعى المذيع الروسي من أنه «تهديدا لا أساس له» وجهه الزعيم البريطاني ضد روسيا، كما تجاهل «كيسليوف» غضب «مارتن» والجمهور الأيرلندي.

وقال «كيسليوف» في العرض الذي كان في الأول من مايو، إن جزيرة أيرلندا صغيرة للغاية لدرجة أن صاروخا واحدا فقط من طراز سارمات يكفي لإغراقها نهائيا، في إشارة إلى السلاح النووي الذي اختبرته روسيا في أبريل.

بيان من السفارة الروسية في دبلن

وفي أعقاب رد الفعل العنيف ضد هذا المقطع، أصدرت السفارة الروسية في دبلن بيانًا لم يدين «كيسليوف» لكنه قال إن السيناريو المعروض في الرسم لا ينبغي أن يحدث أبدًا.

وقال البيان إن الآراء والعروض في البرنامج التليفزيوني تخص معدي البرنامج، ولطالما كان الموقف الرسمي لروسيا هو أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية وأنه يجب عدم إطلاق العنان لها أبدًا.

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صحيفة أيرلندية: المذيع الروسي يواصل نفس خطابه

وكتبت صحيفة «إيرش تايمز» الأيرلندية، في تقرير قبل أيام، إلى أن «كيسليوف» كرر الكثير من نفس الخطاب يوم الأحد الماضي، قائلاً: «كان الأرخبيل البريطاني بأكمله جزيرة قابلة للغرق وأن روسيا تمتلك كل القدرة على مثل هذا الانتقام النووي».

وأشارت الصحيفة إلى أن المذيع التليفزيوني قال أيضًا إن احتمال نشوب حرب نووية ليس نتيجة مرغوبة.