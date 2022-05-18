روسيا: الرد على انضمام فنلندا للناتو سيكون مفاجأة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الرد على انضمام فنلندا للناتو سيكون مفاجأة، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو اتخذت قرارًا باستعادة الأراضي كافة المحررة في أوكرانيا.

تركيا منعت بدء محادثات انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

في السياق، منعت تركيا بدء محادثات انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، اليوم الأربعاء، بعد فترة وجيزة من تقديم دول الشمال لطلباتها الرسمية للانضمام إلى الحلف، وحرمت مقاومة تركيا الأمين العام ينس ستولتنبرج من الإجماع الذي كان بحاجة إليه للمضي قدمًا في عملية العضوية، كما أنه أعاق لحظة تاريخية لدولتين تمسكتا بعدم الانحياز العسكري إلى أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب تفكيرهما بشأن الأمن.

وفي اجتماع لسفراء الناتو، قالت تركيا إنها لا تزال بحاجة إلى العمل من خلال بعض القضايا المتعلقة بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشة، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة الحساسة وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

واعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منح السويد حق اللجوء لأفراد من الأقلية الكردية في تركيا، مشيرًا إلى أنه سيسعى للحصول على تنازلات أخرى إذا كان سيسمح بالتوسع.

فنلندا والسويد الأكثر عرضة للهجوم الروسي

ولا يزال دبلوماسيون من الناتو يعتقدون على نطاق واسع أن تركيا ستتنازل في النهاية عن اعتراضاتها وتسمح بالتوسع، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الحدود البرية للحلف مع روسيا، لكن العملية التي كان من المتوقع بالفعل أن تستغرق شهورًا قد تكون أبطأ وأكثر تعقيدًا مما كان يأمل أعضاء التحالف الآخرون.

المصدر الثاني لعدم اليقين هو ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرد، وتعتبر فنلندا والسويد من بعض النواحي الأكثر عرضة للهجوم الروسي خلال الفترة التي سبقت انضمامهما فعليًا، نظرًا لأنهما ما زالا غير مشمولين بضمانات الدفاع المشترك لحلف الناتو.