تراجع واضح في أسعار خام برنت خلال تعاملات اليوم بسبب العقوبات على روسيا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1٪، إلى ما دون 108 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، خلال الجلسة الثالثة للتداولات، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 4.5٪ في الجلستين الأولى والثانية، إذ يوازن المستثمرون مخاوفهم بشأن شح الإمدادات العالمية، وحظر الاتحاد الأوروبي المعلق على النفط الروسي، مقابل احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، إذ انخفضت الأسعار بعد ارتفاعها بشكل واضح خلال الأيام الماضية بعد بدء الفتح الجزئي في الصين بسبب جائحة كورونا.

وقال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس» في تقرير له، إن الاتحاد الأوروبي اقترح خلال الشهر الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظرًا شاملًا على واردات النفط من الدولة المعادية والمؤيدة لروسيا في غضون ستة أشهر، مع تأجيل الموافقة بسبب رفض بعض الدول الأعضاء.

أوروبا تضع خطة بـ210 مليارات يورو لإنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية

وكشفت المفوضية الأوروبية أمس، عن خطة أوروبية بقيمة 210 مليار يورو لإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيدًا عن موسكو لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

انخفاض مخزون الخام الأمريكي

وأظهرت بيانات رسمية، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، وهو أعلى سعر وصل إلية تاريخيًا، ومن المتوقع أن يجري تداول خام برنت عند 115.14 دولار أمريكي للبرميل الواحد بنهاية هذا الربع، والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع تداول خام برنت عند سعر 127.25 دولار للبرميل خلال 12 شهرًا.