وزير الخارجية لـ«نظيره الأوكراني»: حريصون على التوصل لحل سلمي للنزاع مع روسيا

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في ظل الصراع العسكري الدائر.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري أكد ضرورة مواصلة المساعي وبذل السبل كافة، بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع.

حقن الدماء

ولفت حافظ إلى أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصر ببذل الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك.