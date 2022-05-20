عمرو مصطفى: اللي يروح يروح.. والجمهور: تقصد عمرو دياب

كتب الفنان عمرو مصطفى، منشورا عبر صفحته الرسمية ذكر فيه: «اللي عدى عدى واللي يجري يجري، واللي يروح يروح واللي ييجي ييجي والكبير كبير»، وهو الأمر الذي علق عليه متابعوه مؤكدين أنه يقصد عمرو دياب بسبب الخلاف بينهما.

وقال أحد المتابعين: «عارفين إنك تقصد عمرو دياب»، وقال آخر: «تلاقي نفسك كنت هتكتب أغنية لعمرو دياب».

اللي يمشي يمشي.. من كلمات تامر حسين وألحان مدين

أغنية عمرو دياب الجديدة اللي يمشي يمشي من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع توما وهندسة صوتية أمير محروس.

يا بلادنا يا حلوة.. سبب أزمة عمرو دياب وعمرو مصطفى

تعود أزمة عمرو مصطفى وعمرو دياب منذ عام 2020 حين ما طرح عمرو دياب أغنية يا بلادنا يا حلوة، والتي اختار فيها دياب الفنان عزيز الشافعي، بدلا عن عمرو مصطفى، هو ما أغضب مصطفى واعتبره إساءة له، وأصبح من وقتها يهاجم عمرو دياب، وأعلن في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه حذف رقم عمرو دياب من هاتفه وأنه لا يريد العمل معه مرة أخرى.

كما أعلن عمرو مصطفى في آخر مقابلة تليفزيونية له بأنه سيكون أفضل مطرب في الوطن العربي مع حلول عام 2025، حيث أنه سيعمل خلال الفترة الحالية على إيقاف التلحين، والعمل بشكل كامل على نفسه كمطرب.

يذكر أن عمرو مصطفى وعمرو دياب كانا قد قدما سويا أكثر من 20 أغنية مع بعضهما البعض من بينها خليك فاكرني ووياه والعالم الله ونقول إيه والليلادي وأجمل عيون.