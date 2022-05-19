إليسا وسعد لمجرد يواصلان تصدر «التريند» العالمي

يواصل الثنائي المطربة اللبنانية إليسا والمطرب المغربي سعد لمجرد، حصد ثمار نجاح أغنيتهم الجديدة «من أول دقيقة»، والتي مازالت تتصدر «التريند» العالمي حيث تحتل المركز الأول كما تصدر «التريند» في المركز الأول عبر اليوتيوب.

وحققت أغنية «من أول دقيقة» 58 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، في أسبوعين.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

حفل إليسا في جدة

تحت شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم» أحيت أمس إليسا في السعودية حفل غنائي ناجح ضمن حفلات موسم جدة، وحقق الحفل الذي شاركة فيه المطرب وائل كافوري نجاح كبير وتصدر الحفل التريند حيث غنت إليسا للمرة الاولي أغنيتها الجديدة من أول دقيقة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وكانت المطربة إليسا، والفنان رامي جمال، احتفلا منذ أيام ، بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية «من أول دقيقة» والتي قدّمتها مع سعد لمجرد، وحصولها على المركز الأول عالميًا.