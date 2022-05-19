خبير اقتصادي: بريطانيا تشهد أكبر تضخم اقتصادي في تاريخها منذ 40 عاما

قال الدكتور أحمد عبود، المحلل الاقتصادي، إن بريطانيا تشهد ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 40 عاما، واعتدنا أن نرى الزيادة ضئيلة جدا في معدلات الفائدة والتضخم، ولكن الآن وصلت الزيادة إلى 10%، وارتفاع الأسعار وصل إلى 15% وخاصة في المنتجات الأساسية من غذاء وطاقة.

زيادة المرتبات وصلت إلى 2% كحد أقصى

وأوضح «عبود»، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار إكسترا نيوز، أن الارتفاع المشهود في الأسعار لم يعادل زيادة المرتبات التي وصلت إلى 2% كحد أقصى في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى 7%، لافتا إلى أن هذا الارتفاع لا أحد يعلم طريقة خفضه، وحتى رفع معدلات الفائدة لن يكون له نتائج سريعة، في ظل الحروب والتطورات على الساحة الدولية وتغير في القوى الاقتصادية العالمية بشكل يؤثر على معدلات الأسعار.

الحكومة البريطانية تقدم الدعم للشركات

واشار المحلل الاقتصادي، إلى أن الحكومة البريطانية اتجهت لتقديم الدعم لبعض الشركات عن طريق خفض الضرائب، بالاضافة لدعم الأفراد في الايام القادمة من خلال فواتير الغاز والتدفئة، وهو ما دعا إليه أعضاء الحكومة والبرلمان لتعجيل تقديم الدعم للمواطنين في الفترة القادمة.

وأكد أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة كبيرة من الركود وهو متوقع من الحكومة والجهات الحكومية بانخفاض في معدلات النمو الفترة المقبلة، مع ضخ بعض الاستثمارات لمواجهة التضخم في 2023، وهو ما يؤكد عدم وجود نمو اقتصادي مثلما حدث في 2020، وهو ما سيؤثر على ضعف الشراء والإقبال على المنتجات وانخفاض فواتير الخدمات في الفترة المقبلة.