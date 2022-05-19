رئيس الجالية المصرية في بريطانيا عن تطورات جدري القرود: الخطر لا زال منخفضا

حالة من القلق سببها مرض «جدري القرود» بعد انتشاره في العديد من دول العالم والتي كان من بينها بريطانيا، إذ كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية «UKHSA»، في بيان، أن الحالة الأولى في بريطانيا، لشخص كان مؤخرا في زيارة إلى نيجيريا، حيث يُعتقد أنه أصيب بالعدوى هناك، قبل العودة إلى بريطانيا، على الرغم من أن الحالات اللاحقة، ربما كانت من خلال انتقال المجتمع.

مرض جدري القرود في بريطانيا

وأكدت بريطانيا، بحسب تقرير لوكالة أنباء «فرانس برس»، أن لديها 9 حالات إصابة منذ 6 مايو الجاري، وتتحقق الولايات المتحدة من أول حالة يوم الأربعاء الماضي، قائلة إن رجلا في ولاية ماساتشوستس الشرقية، ثبتت إصابته بفيروس جدري القرود بعد زيارة كندا.

وفي هذا الشأن، قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، في تصريح خاص لـ «الوطن» أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أوضحت أن الخطر على الجمهور لا يزال منخفضا للغاية، مشيرة إلى أنه عادة ما ترتبط إصابات جدري القرود المعلنة بالسفر إلى غرب إفريقيا.

وتابعت أن هناك 3 حالات جديدة في بريطانيا، منها حالة في لندن وأخرى في شمال شرق إنجلترا، وليس لها أي صلة معروفة بحالتين أخريين تم تأكيدهما في 14 مايو، وأخرى تم الإعلان عنها في 7 مايو.

وأشارت رئيس اتحاد المصريين إلى أن هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية أعلنت أن التحقيقات جارية لإثبات وجود روابط بين الحالات الأربع الأخيرة، والذين يبدون أنهم أصيبوا جميعا في لندن، لافتة إلى أن حاليا تم تحديد جهات اتصال مشتركة في حالتين من الحالات الأربع الأخيرة.

وأضافت أن هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة «UKHSA»، أكدت أن أي شخص لديه مخاوف من احتمال إصابته يجب أن يذهب لأخصائي صحي، ولكن يجب أن يتواصل مع العيادة أو الجراحة قبل الزيارة.

أعراض مرض جدري القرود

وتشمل الأعراض الأولية لفيروس جدري القرود، الحمى والصداع والتورمات وآلام الظهر وآلام العضلات والخمول العام، وبمجرد أن تتفكك الحمى، يمكن أن يظهر طفح جلدي، غالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما يكون في راحتي اليدين وباطن القدمين، ويتغير الطفح الجلدي، الذي يمكن أن يكون شديد الحكة، ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا، ويمكن أن تسبب هذه الآفات ندبات، وعادة ما تزول العدوى من تلقاء نفسها وتستمر ما بين 14 و21 يومًا