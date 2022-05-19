أسعار العملات اليوم في البنوك بعد ارتفاع الفائدة.. استقرار ملحوظ

بعد إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصبح بذلك قيمة الفائدة نحو 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار العملات اليوم في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

أسعار العملات اليوم في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

وشهدت أسعار العملات اليوم في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة استقرارا ملحوظا في البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري، وجاءت الأسعار وفق المواقع الرسمية للبنوك كالآتي:

سعر الدولار في نهاية معاملات اليوم

وفي نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 18.22 جنيها للشراء، بينما للبيع سجل 18.30 جنيها، بينما في البنك الأهلي وصل لنحو 18.23 جنيها للشراء، بينما البيع نحو 18.29 جنيها، وفي البنك التجاري الدولي CIB وصل لنحو 18.24 جنيها للشراء، بينما البيع 18.31 جنيها.

سعر اليورو في نهاية اليوم

ويأتي سعر اليورو مقابل الجنيه في عمليات البحث، خاصة للمستثمرين والمستوردين من الدول العربية، وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي، نحو 19.18 جنيها للشراء، بينما البيع 19.28 جنيها، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.05 جنيها، وللبيع نحو 19.30 جنيها، وسجل البيع 19.35 جنيها والشراء 19.05 جنيها في بنك جريدى أجريكول.

سعر الدرهم الإماراتي في نهاية اليوم

أما عن العملات العربية، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 4.95 للشراء، ونحو 4.99 جنيها للبيع في بنك جريدي أكريكول، بينما في بنك الإسكندرية سجلت العملة العربية نحو 4.96 جنيها للشراء، و4.98 جنيها للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 4.94 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع 4.98 جنيها.

سعر الريال السعودي في نهاية اليوم

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معظم القنوات المصرفية الشرعية، سواء البنوك أو شركات الصرافة، ليسجل في البنك المركزي 4.85 جنيها للشراء، بينما للبيع 4.88 جنيها، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.83 جنيها، وللبيع 4.88 جنيها.